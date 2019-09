Bambina travolta da bici elettrica, Scerra: “L’ho denunciato più volte non rispettano alcuna regola”

Gela. Un grave incidente quasi annunciato, quello di ieri notte che ha causato ferite ad una bambina travolta in centro storico da una bici elettrica. La piccola è stata trasferita all’ospedale “Vittorio Emanuele”, dopo essere finita sul selciato stradale a causa dell’impatto. Ad inizio settimana, la questione era stata trattata dall’assise civica. Con un’interrogazione, risalente allo scorso luglio ma inserita all’ordine del giorno della seduta del 3 settembre, il consigliere di “Avanti Gela” Salvatore Scerra ha denunciato gli enormi pericoli che corrono soprattutto i pedoni. Chi si muove in sella alle bici elettriche o comunque ai mezzi a pedalata assistita non rispetta il codice della strada, anzi lo viola costantemente, spostandosi contromano e mettendo a rischio i più piccoli, come è capitato ieri notte. La richiesta di interventi immediati e di un rafforzamento dei controlli da parte della municipale Scerra l’ha ribadita in aula all’assessore Ivan Liardi, che ha risposto all’interrogazione.