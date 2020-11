Betoniera ribaltata ad Albani Roccella, gru per rimuovere mezzo: strada interrotta

Gela. Da questa mattina la strada a ridosso della stazione ferroviaria, ad Albani Roccella, è chiusa al traffico. Un’autobetoniera si è ribaltata finendo contro un’automobile. Non si sono registrate gravi conseguenze tra i coinvolti, ma ancora adesso sono in corso le operazioni per rimuovere il mezzo pesante. Due gru stanno operando e sul posto sono arrivati gli operatori di “Sicurezza Ambiente”, per il ripristino.