Biblioteca ancora chiusa e mancata sicurezza via Butera, Alabiso chiede che la giunta riferisca

Gela. Biblioteca comunale ancora chiusa per lavori e segnaletica stradale quasi del tutto assente in via Butera. Sono i temi sui quali il leghista Emanuele Alabiso chiederà riscontri all’amministrazione comunale. Sia sulla biblioteca che sullo stato della sicurezza di via Butera (nell’area che immette in direzione dell’area nord), proprio Alabiso ha più volte interrogato la giunta.