Blitz “Smart working”, indagati al riesame: difese depositano ricorsi

Antonino Seca Curva’ ha respinto gli addebiti. Difeso dal legale Nicoletta Cauchi, ha riferito di non aver mai spacciato. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, inoltre, Francesco Casco (con il legale Lia Comandatore), Giovanni Simone Alario (difeso dall’avvocato Francesco Enia) e Marco Ferrigno (con l’avvocato Cristina Alfieri). Ha voluto precisare alcune contestazioni, con dichiarazioni spontanee, anche Giovanni Bonelli. Misure di custodia cautelare in carcere sono state eseguite ancora per Salvatore Azzarelli e Ruben Raitano. Ai domiciliari, infine, è Anna Maganuco.