Bloccati sull’Etna, messi in salvo diversi escursionisti gelesi: soccorsi subito attivati

Gela. Sono stati soccorsi e salvati diversi escursionisti gelesi, ieri rimasti bloccati dalla neve sull’Etna.

A causa delle neve in contrada Magazzeni, in territorio del Comune di Sant’Alfio, sette adulti e due bambini sono stati raggiunti e portati in sicurezza dagli uomini e dai mezzi dei vigili del fuoco. La chiamata d’emergenza è stata inoltrata alla sala operativa della protezione civile, da parte della protezione civile del Comune di Catania. È stata smistata immediatamente a tutti i soggetti competenti per poter organizzare un celere intervento. Sono stati contattati i vigili del fuoco che già avvertiti dagli escursionisti hanno inviato una squadra da Riposto. Sono stati informati i sindaci di Linguaglossa e di Milo e il Corpo forestale della Regione, che hanno attivato la macchina degli interventi per fornire l’assistenza necessaria alle operazioni di soccorso.