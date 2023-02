Boom di voti per la Torre di Manfria, è nella top ten siciliana Fai dei luoghi da salvare

Il capo delegazione Fai Caltanissetta, Giulia Carciotto, esprime profondo entusiasmo e soddisfazione per un traguardo che passa attraverso la ricostruzione dell’ordinario. “Promuoviamo forme di relazione con l’ambiente e con i luoghi tenendo conto dei bisogni, delle aspirazioni e delle opportunità della comunità. In questi anni ci siamo concentrati su attività di conoscenza e di valorizzazione tessendo reti virtuose con istituzioni culturali e territoriali al fine di avere una fruizione e un’esperienza costruite sulla reale conoscenza del territorio”, spiega. Il censimento del Fai rappresenta un’opportunità per tutti i territori. “Un plauso va dato al comitato Viviamo Manfria, motore e promotore della raccolta firme. Un ringraziamento a Giovanni Cacioppo testimonial d’eccezione che ha sostenuto il progetto di raccolta firme. Terremo fermo il tuo monito e faremo di tutto per essere ricordati come la generazione che ha salvato la Torre dall’incuria e dalla distruzione. Un sentito ringraziamento ai volontari, ai giovani e alla delegazione del Fai per il loro costante impegno che ha permesso di ottenere questi eccezionali risultati. Infine grazie a tutte le amministrazioni comunali della provincia e in particolare ai sindaci dei Comuni di Caltanissetta, Mussomeli e Gela, per la condivisione dei progetti realizzati e per gli impegni assunti per le prossime iniziative”, danno sapere dalla delegazione Fai.