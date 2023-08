Butera, poesie sulle saracinesche abbandonate

Butera. Riqualificare il centro storico attraverso i colori e la cultura, è questo l’obiettivo di due giovani buteresi che hanno deciso di dipingere sulle saracinesche abbandonate le frasi dei grandi autori italiani.

“Al termine di un’iniziativa colturale abbiamo deciso di continuare questo percorso. Il progetto doveva partire in primavera, ma a causa del maltempo abbiamo dovuto rinviare l’inizio dei lavori- ha dichiarato il v volontario Emanuele Fiore Savio- Quando i buteresi hanno visto ciò che stavamo realizzando, in tanti hanno messo a disposizione le saracinesche dei loro garage, anche in altri quartieri, perché fin ora ci siamo concentrati su quelle del centro storico.”

Un progetto partito il 7 agosto con la prima saracinesca su cui è stata dipinta una celebre poesia di Cesare Pavese. In una settimana i 4 volontari hanno ricevuto le firme necessarie per i protocolli comunali.

“ Noi non vogliamo solo far tornare bello ciò che non lo era più ,ma vogliamo invitare i nostri concittadini a riflettere attraverso le frasi dei gradi autori- ha aggiunto Giorgia Maniaci- Unire il bello alla cultura e alla poesia è stato quasi un processo naturale.”

Poesie di Quasimodo, Sciascia e Pirandello ma anche citazioni di Santi e preghiere nella zona più vicina alla Chiesa di San Rocco sulle 13 le saracinesche fin ora realizzate dai quattro volontari.

Il file rouge seguito dai giovani Buteresi è quello del ritorno in patria, tema che viene ripercorso in tutte le 13 saracinesche .