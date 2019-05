CALCIO: FOOTBALL FINANCE DELOITTE. PER CLUB DI A CRESCITA RICAVI, +8%

MILANO (ITALPRESS) – I ricavi dei club europei di calcio nella stagione 2017-18 sono cresciuti dell’11% nell’ultimo anno, fino a raggiungere i 28 miliardi di euro. Cresce anche la Serie A (+8%), ma non basta per colmare il gap con gli altri campionati top. È quello che emerge dall’Annual Review of Football Finance pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte. La Premier League continua a mantenere il suo significativo vantaggio, avendo generato un totale di 5,4 miliardi di euro mentre le entrate dei club della Liga hanno sfondato la barriera dei 3 miliardi di euro per la prima volta, grazie a una crescita del 7% nell’ultimo anno. In serie A i ricavi hanno raggiungo i 2,2 miliardi di euro e la crescita si registra in tutte le componenti (vendita biglietti, diritti televisivi, sponsorship, altri ricavi commerciali), ma in particolare grazie all’aumento delle entrate commerciali dell’Inter e a una crescita dei guadagni da diritti televisivi della Roma che ha capitalizzato il buon andamento in Champions, nella stagione scorsa, con un premio Uefa pari a 84 milioni di euro. L’effetto “CR7” sui ricavi dei club italiani si vedrà per la prima volta nei risultati del 2018/19, ma il suo arrivo alla Juventus ha già mostrato i primi segnali: aumento delle presenze allo stadio, aumento del seguito sui social media e crescita delle vendite da merchandising; andrà verificato se questo si tradurrà in un impatto finanziario significativo.

(ITALPRESS).