CANNES: PALMA D’ORO MIGLIOR FILM A “PARASITE” DEL COREANO BONG JOON-HO

CANNES (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Palma d’Oro per il miglior film al Festival di Cannes 2019 va a “Parasite”, del regista coreano Bong Joon-ho.

La Palma d’Oro per la migliore interpretazione maschile è stata assegnata ad Antonio Banderas per “Dolor y gloria”, di Pedro Almodovar, mentre quella per la migliore interpretazione femminile ad Emily Beecham per il film “Little Joe” di Jessica Hausner. Il Gran Premio della Giuria va ad “Atlantique” della regista Mati Diop.

(ITALPRESS).