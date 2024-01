“Capuana”, lavori estesi a gran parte della struttura scolastica: Morselli, “interventi complessivi”

Gela. Non solo la zona dell’atrio della scuola, che da sempre risente di problemi che favoriscono le infiltrazioni piovane, ma anche tutta l’area nord-ovest, dove si concentrano le aule. Alla scuola “Capuana”, l’amministrazione comunale ha deciso di estendere gli interventi di manutenzione e impermeabilizzazione. “In questo modo diamo un supporto concreto alle esigenze della struttura e delle famiglie degli alunni – dice l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli – inizialmente, ci siamo concentrati sull’atrio ma abbiamo accertato che i problemi si riscontrano anche in altri punti della struttura scolastica. Attiveremo risorse ulteriori del contratto quadro e adesso l’intervento sarà complessivo, con la pavimentazione delle parti mancanti, gli interventi sulle travi e una complessiva messa in sicurezza”. L’assessore, inoltre, tiene a ribadire che non ci saranno disagi. “Posso capire le preoccupazioni di qualche genitore – conclude – c’è la rete a protezione e i controlli effettuati anche dai vigili del fuoco hanno confermato che non ci sono rischi di sorta”.