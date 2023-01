Carenze di organico in ospedale, riprese procedure concorso: ammesse domande medici

Gela. Con un ospedale dai reparti sguarniti e con tanti disservizi, l’emergenza non finisce mai. Da poco, il sindaco Lucio Greco, al termine di una verifica condotta con le organizzazioni sindacali, ha chiesto che del caso dei tagli alla sanità cittadina se ne occupi direttamente l’Ars. Si vorrebbe arrivare ad una convocazione in commissione sanità all’Assemblea regionale. Il management di Asp, in più occasioni, è finito sotto accusa a causa di una gestione che non brilla per lungimiranza, anzitutto rispetto alle condizioni attuali del “Vittorio Emanuele”. Lo scorso anno furono pubblicati bandi per la selezione di dirigenti medici, da collocare nei reparti maggiormente in difficoltà. In questi ultimi giorni, il management ha autorizzato l’ammissione delle domande dei medici interessati ad ottenere gli incarichi a tempo indeterminato per malattie infettive (tre posti), ortopedia (tre posti), neurologia (tre posti), radiodiagnostica (tre posti), cardiologia (sette posti), medicina trasfusionale (un posto), anatomia patologica (un posto), ostetricia e ginecologia (due posti), urologia (cinque posti), medicina del dolore (un posto) ed ematologia (un posto).