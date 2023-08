“Centrodestra non può commettere errori del passato”, Pellegrino: “Su candidato ci sarà intesa”

“Federico? Il nostro gruppo è sempre stato a disposizione del partito e della coalizione – dice inoltre Pellegrino – non abbiamo mai sostenuto di essere indispensabili o di dover avere necessariamente una preferenza rispetto alle candidature. Vogliamo lavorare insieme al nostro partito e agli alleati, senza però dimenticare quanto fatto nel passato per la città e per il territorio. Questo non va mai dimenticato”. Il consigliere sembra infine voler mettere da parte qualsiasi sintomo di tensione interna, anzitutto tra le fila della Dc. “Si va avanti insieme – conclude – in un partito è normale che possa esserci una dialettica anche piuttosto accesa, sarebbe grave se non fosse così. Però, come in ogni famiglia, poi tutto viene appianato. Il progetto va avanti”. La coalizione di centrodestra, progressivamente messa insieme in un’ottica alternativa all’amministrazione Greco, sta prendendo forma con confini piuttosto estesi e tenerla insieme, nella ricerca di un candidato unico, non sarà impresa da poco.