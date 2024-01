“Centrodestra non si divida”, Trainito: “Comune già commissariato, Greco doveva dimettersi”

Oggi, riprende l’attività in consiglio comunale e torneranno ad essere valutati atti finanziari legati direttamente al dissesto dichiarato lo scorso anno. Trainito non cambierà linea. “Sono atti della giunta e di chi la sostiene – conferma – parlo a livello personale, non voterò atti di questo tipo. Il sindaco si sarebbe dovuto dimettere mesi fa. Non l’ha fatto e ha messo ancora più in difficoltà il consiglio e l’ente. Ormai, il Comune sembra un’automobile con un motore che non funziona. È come se fosse già commissariato. C’è un segretario generale che sembra sempre più a sostegno dell’amministrazione e questo non giova. In consiglio, gli esponenti che appoggiano il primo cittadino non hanno mai i numeri per approvare atti, anche importanti”. Tra Forza Italia e il sindaco Greco il confronto politico si è interrotto da tempo, nonostante l’avvocato si riveda con decisione in questo contesto di partito. Trainito è tra i forzisti più critici verso l’amministrazione e non l’ha mai nascosto. Le ultime tensioni interne ai pro-Greco, per il consigliere, sono segnali inequivocabili. “Ci sono partiti ed esponenti che continuano a sostenere il sindaco solo per garantirsi il posto in giunta pur sapendo che non avrà possibilità di bissare il successo elettorale di cinque anni fa – conclude Trainito – la città non è con questo sindaco. Così, c’è chi sta con i piedi in due diverse staffe. Da un lato appoggiano il sindaco, per mantenere l’assessorato, dall’altro cercano di individuare altre alleanze. È incoerente. Se si sceglie di stare in una giunta fino alla fine, allora si dovrebbe avere la capacità di mantenere certe scelte. Anche quando Forza Italia era in maggioranza non ho mai sostenuto le scelte del sindaco. Vedo la politica con occhi diversi. Ho sempre detto quello che pensavo, a differenza di altri”.