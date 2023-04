“Centrodestra sta con Greco”, progressisti: “Sono la stessa coalizione del sindaco”

I progressisti che lavorano ad un blocco di centrosinistra che possa definire un programma per le prossime amministrative, del tutto alternativo all’amministrazione Greco, vedono un centrodestra in totale contraddizione. “Non basta firmare una finta sfiducia per prendere le distanze da un’amministrazione fallimentare della quale si è fatto parte. Non basta dichiararsi opposizione e poi a Palermo come a Roma stare dalla stessa parte di un sindaco che sulla carta si vorrebbe osteggiate. Da oggi – concludono – è tutto più chiaro, la destra è la stessa coalizione del sindaco Greco, noi siamo altro”. I consiglieri di “Unità progressista” prendono ulteriormente le distanze dal centrodestra all’opposizione, dopo aver scelto di non sostenere la mozione di sfiducia, sottoscritta quasi per intero sotto la bandiera degli stessi partiti di centrodestra.