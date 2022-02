“Circonvenzione di incapace”, indagato anche Scicolone: “Mi rivolgerò al riesame”

Gela. E’ coinvolto in un’inchiesta, coordinata dai pm della procura e condotta dai carabinieri, che lo vede indagato per circonvenzione di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno. Per l’avvocato Maurizio Scicolone, presidente della Camera penale “Eschilo”, il gip ha disposto la misura del divieto di svolgere attività professionale, per sei mesi. Il legale ha deciso di rivolgersi ai giudici del riesame di Caltanissetta. “Ho agito nel massimo rispetto della mia attività e del mandato che mi è stato conferito – dice – mi rivolgerò al riesame, perché ritengo di poter chiarire tutto. Non ho mai agito in violazione della legge”.