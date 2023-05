Gela. Non sono inconsueti gli esempi di cittadinanza attiva. Dove non arriva l’intervento pubblico (molto carente), ci pensano i privati, ed a volte anche i giovani. L’ultimo caso arriva dal quartiere Caposoprano, dove una villetta pubblica è totalmente abbandonata. E così due giovani studenti, Valentino Di Prima e Mattia Mancuso, hanno deciso di indossare guanti per ripulire l’area verde di via Degli Appennini.