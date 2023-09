Civici allo stesso tavolo, primo incontro “Una Buona Idea”-“Tutti insieme”: “Linee guida comuni”

Gela. Nel quadro di alleanze in divenire, quella civica è sicuramente una delle aree che anche i partiti intendono esplorare con molta attenzione. Il fronte progressista, al momento, sembra possa trovare maggiori agganci programmatici. Intanto, proprio i civici si muovono. In serata, si è tenuto un incontro tra i dirigenti di “Una Buona Idea” e quelli di “Tutti insieme”, una delle ultime iniziative (in ordine di tempo) ad essersi costituita nel variegato scacchiere di realtà fuori dai partiti. L’intenzione, emersa già in questo primo confronto, è di sviluppare un percorso comune che parta dai temi da condividere. “Vogliamo arrivare a linee guida che possano incidere in uno sviluppo del progetto”, sottolinea il segretario di “Una Buona Idea” Giovanni Giudice.

Al tavolo, c’erano i consiglieri comunali del gruppo, l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano, lo stesso Giudice e i riferimenti di “Tutti insieme”, il presidente Alessandro Vella e il segretario Antonino Cocchiaro (di recente delegati dal resto del movimento proprio per verificare eventuali convergenze con altri pezzi del mondo civico e non solo).