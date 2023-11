Civici ancora per la via progressista, M5s-Pd nella bussola: Iv guarda lungo e tutto rimane aperto

La repentina svolta per ufficializzare “l’unità” del tavolo centrista è parsa una mossa azzardata, non solo ai civici. I renziani di Italia Viva sono un altro pezzo del processo in evoluzione. Guardano anche in direzioni non opposte ma comunque differenti. Dai vertici dem e grillini non sono mancati i rimandi proprio al ruolo dei renziani e alla possibilità di formalizzare l’avvio di un dialogo vero e proprio, pure in questo caso con l’obiettivo di una compagine per la città. I dirigenti Iv non sono per nulla rigidi e sembrano disponibili a sondare l’opzione di una coalizione che annoveri i civici, oltre appunto a dem e pentastellati. Chiudere i confini solo intorno alle forze del tavolo centrista non pare la casella più gettonata. Lo stesso vale per i socialisti, da tempo impegnati in un dialogo per nulla a distanza con i dirigenti del Pd cittadino. Contatti e incontri, più o meno informali, si susseguono. C’è la convinzione, maturata in molti, che l’unica vera opzione non di centrodestra sia rafforzare gli argini, senza perdere di vista il fronte progressista, magari suggellando il patto con un vero “garante”, da schierare come candidato a sindaco.