Impianti depurazione a Caltaqua e Ati, sindacati: “Da Eni Rewind nessuna collaborazione”

Gela. Non c’è stato nessun coinvolgimento da parte dei vertici di Eni Rewind, società del gruppo della multinazionale. I segretari provinciali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, hanno scritto proprio all’azienda chiedendo un incontro urgente, anzitutto a tutela dei dipendenti. La missiva è stata condivisa dalle Rsu. “Chediamo un incontro urgente con la direzione aziendale per le problematiche legate agli impianti di depurazione acqua, biologico urbano e industriale”, indicano i segretari Rosario Catalano, Lorena Di Cristina e Maurizio Castania. Ieri, all’Ars, si è tenuta un’audizione proprio su questi temi ed è stato sentito il sindaco Lucio Greco. Il primo cittadino ritiene essenziale che sulla gestione degli impianti del ciclo della depurazione si arrivi a soluzioni immediate. “L’incontro si rende necessario – scrivono ancora i segretari – alla luce delle notizie di stampa legate ad una trattativa in corso per la cessione degli impianti da Eni Rewind, rappresentata dall’ingegnere D’Aquila, a Caltaqua e all’Ati”. Si teme proprio per i lavoratori, dato che si tratta di asset importanti nelle attività.