Coltellate a Carrubbazza, acquisiti verbali: giovane romeno accusato di tentato omicidio

A processo, davanti al collegio penale del tribunale, c’è Mihai Remus Dinga. Dopo un primo annullamento del decreto che disponeva il rinvio a giudizio, si trova nuovamente a dibattimento. In fase di indagine, negò di aver aggredito il connazionale, suo conoscente. Anzi, spiegò di essersi allontanato, per timore di subire conseguenze. Il riesame dispose la scarcerazione. Il collegio penale ha autorizzato l’acquisizione dei verbali, contenenti le dichiarazioni che furono rese anche dal ferito. Non è stato possibile rintracciarlo, per farlo testimoniare in aula. Pare infatti che non viva più in Italia. Il giovane accusato di tentato omicidio è difeso dall’avvocato Giuseppe Smecca.