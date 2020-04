Commissione ad assessori, “contributi a studenti in difficoltà e sanificazione scuole”

Gela. L’attenzione, questa volta, si è focalizzata sul mondo della scuola. I componenti della quinta commissione consiliare, presieduta da Rosario Trainito e composta da Carlo Romano, Gaetano Orlando, Sandra Bennici e Giuseppe Guastella, chiedono anzitutto agli assessori all’istruzione e ai servizi sociali se sia stato previsto un elenco di tutti quegli studenti che non abbiamo a disposizione supporti per seguire la lezioni da remoto: computer e connessioni internet, soprattutto. “Ci siamo rivolti agli assessori Cristian Malluzzo e Nadia Gnoffo – spiegano – per capire se siano previste somme a supporto di questi studenti”. La disamina si è soffermata anche su altri aspetti. “Vogliamo verificare se siano in programma interventi di sanificazione negli istituti scolastici – aggiungono – approfittando del periodo di fermo delle lezioni”.