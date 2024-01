Comparto agricolo in crisi profonda, a Ponte Olivo parte il presidio: “Non ce la facciamo più”

Gela. Lo avevano preannunciato e da questa mattina diversi agricoltori del territorio, soprattutto gelesi e niscemesi, si sono radunati, con i loro trattori, nella zona di Ponte Olivo. Un’iniziativa indetta dall’associazione “Santa Maria” e da altre sigle del settore. Nessun blocco ma un sit in, che proseguirà anche domani, volto principalmente a rilanciare una vertenza senza fine. Nei campi locali l’acqua non arriva e le dighe non danno copertura, i prezzi di produzione e per le materie prime sono alle stelle, le aziende soccombono perché non riescono a stare su un mercato dominato da produzioni a basso costo che arrivano da mercati esteri e le aree rurali si spopolano. Le politiche liberiste dell’Unione europea sono platealmente contestate.