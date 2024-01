“Città 30 e limiti da fare rispettare subito”, Romano (Fiab): “Impegni da subito”

Gela. Limiti di velocità da fare rispettare e soprattutto dovranno esserci impegni concreti per una mobilità sostenibile e una città meno congestionata dal traffico automobilistico. Il vicepresidente Fiab Giuseppe Romano prende atto delle aperture giunte dal sindaco Lucio Greco, a conclusione della riunione tenutasi in settimana. “A seguito dell’incontro avuto con l’amministrazione abbiamo appreso con piacere la piena disponibilità data dal sindaco ad affrontare il tema della città 30 e le problematiche connesse allo sviluppo di un provvedimento di questo tipo. Sicuramente i successivi incontri, promessi dall’amministrazione e auspicati dalla nostra associazione – dice Romano – saranno utili a capire in che modo si orienteranno queste scelte. Nel frattempo, vogliamo chiedere al sindaco che l’apertura espressa si manifesti immediatamente in una serie di interventi che facciano rispettare già adesso tutti i limiti esistenti. Infatti una scelta di questo tipo permetterebbe da subito di migliorare la sicurezza in città. Sottolineiamo come controllare la velocità sia fondamentale. Il Lungomare, per esempio, è per buona parte zona 20 km/h, con ampi tratti di zona 30/40 km/h e con limite massimo a 50 km/h per solo 1 km. Lo stesso dicasi per moltissime altre arterie urbane, dove i limiti a 30 km/h sono già diffusi. Anche il controllo della sosta sarebbe già utile per migliorare la sicurezza stradale e restituire ampi spazi alle persone”.