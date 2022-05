Completa la tua offerta fibra di Vodafone con un dispositivo digitale innovativo

Attivando una delle due offerte di Vodafone, Internet Unlimited o Family Plan, è possibile completare ulteriormente il proprio servizio di abbonamento fibra veloce di Vodafonecon un dispositivo digitale smart di ultima generazione. A scelta, e in base al piano scelto, si può avere una console per il gioco, una Smart TV o un altro dispositivo smart utile per la casa e la famiglia, pagando a rate in un periodo di 24 mesi. Le rate verranno addebitate automaticamente sul conto corrente o sulla carta di credito, secondo le preferenze personali.

Un abbonamento che comprende internet veloce con la fibra Vodafone, smart TV, console giochi o altri accessori smart per la casa

Per chi decide di passare a Vodafone e di aderire a questa promozione, è possibile prima di tutto avere a disposizione la connettività in fibra ultra veloce e sicura di Vodafone, con l’ulteriore possibilità di acquistare un apparecchio digitale di ultima generazione, ad un prezzo vantaggioso, effettuando il pagamento a rate.

Tale offerta è disponibile per chi passa a Vodafone per attivare l’offerta Internet Unlimited o, in alternativa, il piano Family Plan, che permette di avere la linea fissa e mobile in un unico abbonamento. Come abbiamo detto, in base al servizio scelto sarà possibile acquistare una Smart TV, una console Nintendo o un altro dispositivo smart per la casa.

L’offerta fibra Vodafone Internet Unlimited permette di telefonare e navigare senza alcun limite sulla rete Vodafone 2.,5 Gbps, con l’opportunità di acquistare la Smart TV preferita tra modelli Samsung, Mi o LG. Acquistare una Smart TV non prevede alcun contributo, oltre al semplice pagamento in rate mensili, per la durata di 24 mesi. Le rate vengono addebitate secondo quanto stabilito dal cliente stesso, su conto corrente o carta di credito. Family Plan è l’altro piano tariffario in promozione, che permette di usufruire sia della linea fissa che mobile, e di acquistare una Smart TV oppure una console gaming o un dispositivo V-Home Camera Pack. Le Smart TV sono da 43’’ o 55’’ e consentono di visualizzare il segnale digitale terrestre di ultima generazione, oltre a connettersi in rete, visionare film e trasmissioni e intrattenere tutta la famiglia.