Dissesto, giunta attende relazione: Di Dio, “indispensabile una riunione di maggioranza”

Gela. In base a quanto deciso la scorsa settimana, al termine di una riunione che ha sancito di fatto la strada del dissesto dell’ente comunale, entro domani la giunta dovrebbe prendere atto della relazione di non fattibilità del piano di riequilibrio. E’ il passo che precede la formalizzazione della dichiarazione di dissesto che dovrà passare anche dal consiglio comunale. Quindi, questo inizio settimana è sicuramente tra i più concitati. L’amministrazione, il segretario generale e gli organi di controllo, oltre al commissario nominato dalla Regione, hanno accertato la mancanza dei presupposti per pervenire al piano di riequilibrio nonostante questo sentiero sia stato battuto per mesi. La dichiarazione di dissesto potrebbe approdare in consiglio comunale entro novembre. Sarà una rotta da tracciare progressivamente. Tra le fila dei pro-Greco c’è comunque chi ritiene che davanti alla svolta repentina del dissesto serva anzitutto un confronto. “Penso sia indispensabile – dice il consigliere Luigi Di Dio – sarebbe utile una riunione di maggioranza anche per capire come si intenda procedere. Personalmente, non ho mai avuto esperienze legate ad una procedura di dissesto”.