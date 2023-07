“Condizioni idonee per lavoratori e clienti”, McDonald’s: “Sistema di condizionamento sarà efficiente”

Dall’azienda fanno sapere che “in un contesto climatico di caldo eccezionale, presso il ristorante McDonald’s di Gela si è verificato un calo delle prestazioni dell’impianto di condizionamento. Il ristorante ha continuato ad operare potendo contare su condizioni idonee per i dipendenti e i clienti e per lo svolgimento dell’attività lavorativa, impegnandosi per risolvere la situazione di disagio il prima possibile. La manutenzione è già avvenuta con il posizionamento di una unità refrigerante supplementare per contrastare l’ondata anomala di caldo. Il microclima ottimale nel ristorante sarà ripristinato nel primo pomeriggio di oggi”. I segretari Nuccio Corallo e Michelangelo Mazzola hanno segnalato difficoltà soprattutto per i dipendenti del punto vendita.