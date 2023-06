Coniugi feriti dopo un’aggressione: trentenne a processo, colpì anche finanzieri

Gela. Sarebbe andato in escandescenze più volte, in un caso scagliandosi contro due militari della guardia di finanza che erano giunti per notificare un atto e alcuni mesi dopo aggredendo a colpi di bastone una coppia di coniugi. Marito e moglie riportarono gravi ferite. Il gup del tribunale ha disposto il rinvio a giudizio per un trentenne, Emanuele Trufolo. Dovrà presentarsi in dibattimento a settembre. Furono soprattutto i due coniugi a riportare le conseguenze maggiori. L’imputato, difeso dal legale Carmelo Tuccio, secondo le contestazioni sarebbe riuscito ad entrare nella loro abitazione, colpendoli ripetutamente. Pare che abbia forzato il portone di ingresso, sfondandolo.