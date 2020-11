Contagio Covid fa ancora paura, in città 36 positivi: paziente in terapia intensiva

Gela. I numeri fanno ancora paura, soprattutto davanti a quanto accaduto solo poche ore fa sul lungomare Federico II di Svevia. Da Asp fanno sapere che nelle ultime ventiquattro ore altri trentasei positivi al Covid sono stati accertati in città. Sono in isolamento domiciliare. Tre pazienti, che invece erano già stati accertati come positivi, sono stati ricoverati in malattie infettive al “Vittorio Emanuele”, insieme ad un paziente di Mazzarino. Un altro paziente gelese è in terapia intensiva. Diciannove positivi sono stati accertati a Niscemi.