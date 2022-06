Conti sbaraglia la concorrenza, Zuccalà fa cadere Balbo: Carbone non ce la fa, passa Letizia

Gela. Massimiliano Conti porterà avanti il suo progetto politico per altri cinque anni. Con i numeri finali ha di fatto surclassato i due rivali, Carlo Pisa e Valentina Spinello. La sua coalizione di centrodestra, che poteva contare sul supporto di Fratelli d’Italia e dei centristi, non ha avuto troppi problemi a far valere dati che sono parsi, da subito, nettamente a favore. Niente da favore per la new entry Carlo Pisa, appoggiato dal Pd e da gruppi di area centrosinistra. Troppo netto il divario e probabilmente anche i suoi riferimenti politici si sarebbero aspettati percentuali più elevate. “La città ha riposto e ci ha premiati”, ha detto Conti. “Ora, andremo avanti per un progetto fino al 2027, per una città diversa”, ha aggiunto. Neanche la scelta della coalizione “anomala”, M5s-Lega, a sostegno di Spinello, ha generato particolari effetti. Il blocco di centrodestra, senza la Lega, ha retto e confermato pienamente il progetto Conti. I progressisti (Pd e Movimento cinquestelle) divisi, invece, non hanno tenuto il confronto. I dem, rispetto al recente passato, hanno comunque concentrato parecchia attenzione su Niscemi, coinvolgendo figure importanti come l’ex sindaco Giovanni Di Martino. Per il centrosinistra niscemese potrebbe essere un passo per cercare di ricostruirsi, anche se il divario con la coalizione di Conti è ancora netto. A Butera, invece, i progressisti (Pd-M5s), insieme ai centristi, hanno portato al successo Giovanni Zuccalà. Cade il sindaco uscente Filippo Balbo, che solo pochi mesi fa sembrava poter aver gioco facile per arrivare alla riconferma. Così, invece, non è stato.