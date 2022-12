Continua la rivoluzione in casa Gela FC tra acquisti e cessioni

Gela. Tante novità spuntate nella giornata odierna in casa Gela FC. A due giorni dall’ultima sfida del girone d’andata contro Castellammare, pare ci siano stati movimenti di mercato sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda i movimenti in entrata, pare siano in prova, oltre ai due spagnoli e all’argentino, un esterno brasiliano e due difensori, tra cui Lorenzo Longo, classe 1999 negli ultimi mesi in forza al Mazara, nello stesso girone del Gela.