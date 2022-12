Bilancio e atti finanziari, proseguono le verifiche: Greco dà incarico ad un esperto

Gela. In attesa di chiudere il cerchio della nuova giunta (l’annuncio pare imminente anche se vanno smussati alcuni angoli politici), il sindaco Lucio Greco ha deciso che occorre un riferimento stabile per la lunga corsa degli atti finanziari e del bilancio. Il parere negativo dei revisori dei conti ha aperto una vera e propria crisi, culminata tra le altre cose con le dimissioni del dirigente Alberto Depetro. L’avvocato e il suo entourage, nonostante i tanti ingorghi politici di queste ultime settimane, stanno comunque cercando di evitare la tappa estrema del dissesto dell’ente. Il sindaco ha avuto diversi incontri e ha preso contatti con esperti esterni, che nella loro attività si sono occupati di enti pubblici. Anche ieri, ci sono stati approfondimenti con professionisti intervenuti per rimettere in sesto le finanze del Comune di Catania. Greco ha deciso di formalizzare un incarico di esperto, scegliendo Calogero Centonze, attuale dirigente dell’area finanziaria amministrativa dello Iacp di Catania. Un passo che di fatto finalizza diversi incontri e verifiche, già condotte con lo stesso Centonze, che di recente ha illustrato la situazione del bilancio comunale anche ai consiglieri convocati dal primo cittadino. Greco ha deciso di avvalersi di un esperto, almeno fino al prossimo marzo, per cercare di trovare soluzioni e rispondere con misure adatte alle richieste dei revisori dei conti. Gli alleati vogliono evitare l’opzione del dissesto e anche Greco non intende cedere. Le verifiche sono in corso e il ruolo di Centonze, in parte, cercherà di sanare l’assenza di un dirigente al bilancio, incarico che attualmente è ricoperto ad interim dal segretario generale Loredana Patti.