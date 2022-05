Coppa Trinacria, Gela Calcio ko col Kaggi in finale

Gela. Dopo un ottimo cammino nelle varie fasi della Coppa Trinacria, dove il Gela Calcio ha affrontato e sconfitto Campobello, Tremestierese e Torregrotta, la squadra di mister Nassi si ferma in finale. Contro il Kaggi infatti il risultato finale è di 3-0. Già all’intervallo, il Gela si è trovato in svantaggio per 2-0, per poi subire il 3-0 nella seconda frazione di gioco.