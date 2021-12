“Corri con Papà Natale”, gara podistica in centro storico

Gela. Una mattina all’insegna dello sport, della gioia e della condivisione per la quale protagonisti indiscussi saranno i tanti alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie. Tutti pronti con i loro cappellini rossi parteciperanno all’iniziativa “Corri con Papà Natale”, promossa dall’associazione Green&Sport del professore Giuseppe Veletti e il cui programma è stato presentato durante la conferenza stampa presso il Palazzo di Città alla presenza del sindaco Lucio Greco e dell’assessore allo sport Cristian Malluzzo. Un evento che mira a coinvolgere adulti e bambini in un momento di gioia e divertimento. La gara podistica prenderà avvio domani mattina alle 9.30 presso Piazza Umberto I e, giunta a termine, l’evento proseguirà con le premiazioni e l’estrazione dei vari premi. I partecipanti saranno suddivisi per categoria in base al grado della scuola di appartenenza: gli alunni delle scuole dell’infanzia gareggeranno per la 100 mt, quelli delle elementari per la 200 mt e, infine, i ragazzi delle medie per la 400 mt.