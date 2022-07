Covid, 134 nuovi casi in città e 228 guariti: in totale 1.162 positivi

Gela. Dati in controtendenza rispetto a quelli recenti, sono stati diffusi da Asp per il contagio Covid in città nelle ultime ventiquattro ore. Sono 134 i nuovi casi in isolamento domiciliare a fronte di 228 guariti. Il numero dei guariti è maggiore rispetto a quello dei nuovi casi. Un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria. Due invece sono stati dimessi.