Covid-19, giro di vite di Musumeci pre-Ferragoso: mascherine e regole restrittive

Gela. Vietati gli eventi al chiuso, giro di vite sul rispetto del distanziamento sociale e obbligo di indossare la mascherina. Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha introdotto nuove misure stringenti per la gestione della pandemia da covid-19 agendo proprio alla vigilia della settimana del Ferragosto. Una misura che rischia di costringere gli amministratori locali a fare meglio, dopo la polemica scoppiata in città per il selfie che ha immortalato senza mascherina componenti della giunta Greco e consiglieri dellamaggioranza, tra questi il vice sindaco Terenziano Di Stefano e i consiglieri Salvatore Incardona (Udc), Pierpaolo Grisanti (Liberamente) e Vincenzo Casciana (Liberamente), durante un evento notturno in centro storico patrocinato dal Comune.

Adesso il rispetto del Dpcm e delle linee guida recepite dalla Conferenza delle Regioni sarà obbligo per tutti.

La nuova ordinanza, infatti, invita le Prefetture ed i sindaci a predisporre controlli nell’ambito delle rispettive competenze e prevede inoltre il massimo delle sanzioni amministrative per i trasgressori delle disposizioni. In particolare, per le serate di Ferragosto, per agevolare l’organizzazione di controlli adeguati da parte delle autorità di pubblica sicurezza competenti, il governatore ha disposto l’obbligo di comunicazione entro le 48 ore antecedenti all’evento per gli esercenti delle attività destinate al ballo e con afflusso di pubblico numeroso.

Tra le disposizioni contenute nell’ordinanza firmata poco fa dal presidente della Regione, Nello Musumeci, a seguito della pubblicazione dell’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, figurano controlli e ingressi limitati nei locali e negli esercizi pubblici, con sanzioni fino al massimo previsto per i trasgressori, ma anche misure sanitarie speciali per contrastare il diffondersi del virus tra i migranti sbarcati in Sicilia.