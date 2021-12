Covid, altri 42 positivi in città: curva contagiati sale a 451, 44 casi a Caltanissetta

Gela. Il contagio Covid, in città, continua a farsi sentire, in modo intenso. Nelle ultime ventiquattro ore, altri quarantadue casi, in isolamento domiciliare. Il totale dei contagiati sale a 451 positivi. Risultano, invece, sei guariti. In base ai dati di Asp, ci sono anche due pazienti gelesi, che sono stati ricoverati in degenza ordinaria.