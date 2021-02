Covid, in città dieci nuovi positivi: aumentano ancora i guariti, sono 26

Gela. Rimane stabile la curva del contagio da Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono dieci i nuovi positivi, in isolamento domiciliare. Sono invece ventisei i guariti. Segnali confortanti, mentre oggi c’è stata la ripresa in presenza, seppur al cinquanta per cento, delle scuole superiori. Un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria, un altro è stato dimesso. L’unico decesso segnalato da Asp riguarda un paziente di Mussomeli.