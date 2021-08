Covid, trenta nuovi casi e trentasette guariti: contagio costante, aumentano ricoveri

Gela. Rimane stabile il contagio Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, trenta nuovi casi, in isolamento domiciliare, ma trentasette guariti. Aumenta però la percentuale dei ricoveri. Due pazienti gelesi, positivi, sono stati ricoverati in degenza ordinaria. La curva complessiva è a 643 positivi, oltre ad un altro paziente ricoverato in una struttura di un’altra provincia. Asp comunica inoltre il decesso di un paziente niscemese, positivo al Covid.