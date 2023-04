Crisi finanziaria, revisori in commissione bilancio: verifica su atti e tempi di presentazione

La prossima settimana, i consiglieri della commissione e i revisori cercheranno di fare il punto. Fino ad ora, il consiglio ha avuto “buone nuove” solo dal segretario generale Carolina Ferro, da poco insediatasi in municipio. Nei mesi scorsi, c’erano stati confronti, anche pubblici, con l’ex segretario Loredana Patti e con il commissario nominato dalla Regione per gli atti finanziari. Al momento, non sembra ipotizzabile dare tempi certi e solo con il rendiconto si potrà delineare l’entità effettiva del disavanzo. I consiglieri di area civica e di centrosinistra hanno spinto per una capigruppo, convocata dal presidente Salvatore Sammito. Anche in questo caso, all’ordine del giorno ci saranno comunque gli atti finanziari e la sfiducia. Grisanti e gli altri membri della commissione, invece, cercheranno di avere un quadro tecnico più preciso, nel faccia a faccia con i revisori.