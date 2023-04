Crisi finanziaria, su riaccertamenti revisori chiedono chiarimenti: “Ci sono tempi stretti da rispettare”

“Le richieste fatte dai revisori sono legittime e nessuno lo mette in discussione. E’ stata effettuata una disamina per tutti i settori che probabilmente non era mai stata svolta – dice l’assessore Romina Morselli – però, abbiamo tempi molto stretti e adempimenti importanti da coprire prima possibile. Io spero che questi chiarimenti possano risolvere la situazione. Il settore lavori pubblici sta provvedendo. Però, invito tutti a comprendere la situazione e la grave emergenza che sta patendo il nostro ente. Il segretario generale ha voluto da subito instaurare un rapporto di collaborazione con gli organismi tecnici. Sembra però che ci sia sistematicamente un costante disguido sui numeri. I revisori arrivano a smentire i dirigenti anche sulle spese da imputare. E’ una bocciatura continua e onestamente rischiamo di andare avanti molto a rilento”. L’emergenza finanziaria, resa palese dalla deliberazione della Corte dei Conti, è ormai il focus principale del sindaco e della sua giunta. I tempi sono stretti e i nuovi chiarimenti richiesti dai revisori non fanno stare tranquilli. La prossima settimana, invece, è in programma un incontro con uno dei responsabili di Cassa Depositi e Prestiti. Si valuterà la possibilità di devoluzione delle somme per mutui, già ottenute dal Comune. La proposta è stata avanzata in più occasioni, con il trasferimento degli stanziamenti ad opere che hanno la priorità. Tra queste, il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia, anzitutto per la demolizione degli ex lidi fatiscenti che sono presenti nelle aree del progetto.