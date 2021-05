Crollo verticale della Melfa’s, la capolista Cocuzza passeggia: 111-58

Gela. L’unica buona notizia che arriva da Messina è quella che manca solo una giornata alla conclusione di una stagione da dimenticare. Per la Melfa’s Gela Basket il campionato di serie C Silver si sta chiudendo mestamente. Ieri sera è arrivata l’ennesima sconfitta, la dodicesima di fila, con uno scarto imbarazzante: 53 punti.

La JustMary Messina Cocuzza vince disputando quasi un allenamento. I giallorossi di casa dominano dall’inizio alla fine un match chiuso già dopo il primo quarto con il risultato finale di 111-58. Ben 39 i punti di Kulevicius tra i messinesi. Il quintetto di Bernardo, arrivato a Messina in condizioni critiche sia per gli infortuni sia che per la classifica, non è mai entrato in gara contro un avversario voglioso di riscatto dopo la sconfitta della scorsa settimana. Il +53 finale rappresenta fedelmente il divario emerso in campo e fotografa l’andamento del match. Di fatto la gara è finita dopo solo otto minuti di gioco.

Si va all’intervallo sul 62-24. Nel terzo quarto Messina allunga sull’87-43, sfonda il tetto dei cento punti e chiude 111-58.