La Melfa’a piazza anche la nona, è vittoria netta al PalaLivatino contro Marsala

Gela. Arriva la tanto bramata nona sinfonia per la Melfa’s Gela Basket. Il risultato finale al PalaLivatino, contro Marsala, è di 92-78 in favore dei biancazzurri, che si dimostrano partita dopo partita la squadra più in forma del campionato, adesso a quota nove vittorie consecutive. Primo quarto estremamente equilibrato, con gli ospiti che tengono testa ai gelesi e la spuntano col punteggio di 17-19. Nel secondo parziale sale in cattedra la Melfa’s dopo una manciata di minuti e da lì in poi non va praticamente più in svantaggio.