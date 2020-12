Cultura in lutto, morto Ugo Randazzo: domani i funerali

Gela. Capostipite di un’intera famiglia, da decenni impegnata nel promuovere la cultura in città attraverso l’attività di librerie e cartolerie, Ugo Randazzo se n’è andato. Da poco aveva superato i 90 anni e non è riuscito ad avere la meglio sulla malattia. Molto conosciuto in città e sempre presente nelle sue attività commerciali, a cominciare da quella in pieno centro storico, è stato anche un pioniere delle pubblicazioni letterarie, in un territorio che non ha mai dato troppo spazio a queste iniziative. Per un lungo lasso di tempo, i punti vendita della famiglia sono stati gli unici a garantire la vendita di libri e pubblicazioni, tra le più disparate.