Danni al parcheggio “Arena”, due minori assolti: estranei ai fatti che venivano contestati

Gela. Sono estranei ai danneggiamenti che vennero denunciati. Per due minori, il gup del tribunale di Caltanissetta ha disposto l’assoluzione, con la formula “per non aver commesso il fatto”. Le attività investigative si riferivano a danni all’interno del parcheggio “Arena”, in centro storico. L’attenzione, sulla base di una denuncia sporta dal management Ghelas che allora gestiva il parcheggio, si concentrò su alcuni episodi. Ci fu l’analisi di immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le difese dei due imputati, sostenute dai legali Cristina Altomonte e Rosy Musciarelli, hanno dimostrato però che i minori non ebbero alcun ruolo né intervennero in quelle vicende.