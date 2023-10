Dem “critici” pronti ad aderire al progetto civico? Pro-Schlein verso “Una Buona Idea”

Gela. Pd anno zero o quasi. I dem in città devono ricostruire dalle fondamenta e tocca al commissario Giuseppe Arancio tentare di dare uno slancio, al momento non favorito da correnti interne che non si incrociano ma anzi spesso si scontrano. L’assemblea della scorsa settimana ha ribadito che bisognerà portare avanti una riorganizzazione non semplice e che pare possa anche partire senza alcuni pezzi importanti. Non è un mistero per nessuno che l’ex segretario cittadino Guido Siragusa ed esponenti che hanno sostenuto la corsa del segretario nazionale Elly Schlein siano tutt’altro che coinvolti nel progetto. Domani, nonostante l’assenza dei “critici” sia alla direzione allargata sia all’assemblea, Arancio e i vice-commissari Fava e Di Dio, sembra possano incontrare lo stesso Siragusa. L’ex segretario non si è tirato fuori ma le distanze sono siderali e le osservazioni mosse non sono per nulla benevole. Siragusa e gli esponenti pro-Schlein avrebbero voluto un partito rivoluzionato o quasi e anche la nomina di Arancio, seppur di massima esperienza, non ha acceso gli animi dell’ala “critica”. L’incontro si terrà ma sempre più consistenti si fanno le voci di uno sviluppo di un progetto “riformista” che non necessariamente passi dal simbolo dem. Ci sarebbe in atto, ormai lungo una via piuttosto concreta, una possibile intesa tra i civici di “Una Buona Idea” e un gruppo dem di area Schlein. Non è ancora chiaro se tra questi possa esserci lo stesso Siragusa.