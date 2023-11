Dialogo Pd-M5s può consolidarsi, difficili vere aperture dal tavolo centrista: “cantieri” ancora aperti

Sembra più difficile invece che possano pervenire segnali dal tavolo centrista che ha ripreso una certa vigoria proprio nelle ultime settimane. C’è stato un ulteriore incontro, come abbiamo riportato, e pare che l’ipotesi di aprire anzitutto ai dem non abbia trovato l’assenso di tutte le forze che ne fanno parte, almeno in questa fase. La prospettiva che possa condurre ad un rapporto più stretto lungo l’asse Partito democratico-M5s non scalda i cuori. C’è chi è poco convinto da questa prospettiva. Nel giro di interlocuzioni centriste non mancano i civici di “Una Buona Idea” e quelli di “Rinnova”, a loro volta già in contatto con l’area progressista. Il tavolo andrà avanti così come il lavoro dei progressisti che vorrebbero finalizzarlo con un’intesa ampia, i cui confini però sono tutti da definire, del resto la strada sembra ancora lunga per tutti, a sinistra così come a destra.