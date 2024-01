Discariche abusive anche nella zona ovest di Montelungo, ci sono resti di ogni tipo

Gela. Le discariche abusive e i rifiuti speciali si spostano anche nell’area ovest di Montelungo, nella zona di via del Biancospino e via Della Rucola. Porte divelte, vetro e resti vari sono stati individuati dai residenti. Se l’emergenza sembrava circoscritta alla zona del parco di Montelungo, adesso chi smaltisce rifiuti illecitamente si sta concentrando in quella vicina alle abitazioni. Il presidente del comitato di quartiere, l’avvocato Giacomo Di Fede, ha scritto ad Impianti Srr, la società che si occupa del servizio rifiuti in città.