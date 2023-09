Domani ritorna il Palio dell’Alemanna, pronti più di cento figuranti

Gela. Il palio dell’Alemanna è ormai diventato una tradizione per Gela che per l’occasione si tuffa nel Medioevo rievocando il suo glorioso passato con cavalieri, sbandieratori, musici, danze, tamburi e arcieri. L’evento, nato nel 2016 da un’idea del Direttore Artistico Giuseppe La Spina e di Francesco D’Aleo è da tempo inserito nel circuito degli eventi turistici in Italia e torna quest’anno per la settima edizione. Il Palio negli anni ha attirato migliaia di visitatori dai comuni vicini e turisti dall’estero che hanno invaso il centro storico e ha goduto di una forte affluenza anche da parte dei cittadini gelesi.

Una passeggiata nella grande epoca storica che sarà rievocata attraverso la rappresentazione delle corti dell’epoca che animeranno le piazze del centro storico. Alla tradizionale parata che partirà da Piazza Sant’Agostino e attraverserà tutto il centro storico parteciperanno oltre 100 figuranti per dare vita ad un itinerario medioevale in cui la storia rivivrà attraverso i costumi e gli strumenti del tempo. A seguire nella piazza antistante alla chiesa Madre si svolgerà il I Torneo Regionale degli Sbandieratori organizzato da Ass. Sbandieratori Gela e ASI, accompagnato da numerose esibizioni di armigeri, danzatrici ed artisti. La grande festa medievale avrà come protagonista il re Federico II che nel 1233 decise di fondare sul sito della Gela greca una nuova città murata, dotandola di castello e porto, in modo da controllare meglio la costa meridionale e sfruttare la vasta pianura per l’agricoltura.