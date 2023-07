Donna colta da malore, era a terra e priva di sensi: primi soccorsi da una coppia di coniugi

Gela. A dare l’allarme è stato un carabiniere libero dal servizio, Giuseppe Pulici. Insieme alla moglie, si trovava nei pressi della zona tra via Ettore Romagnoli e via Bevilacqua. Si sono accorti di una donna riversa a terra e priva di sensi. Hanno iniziato a prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. La donna non aveva documenti con sé.