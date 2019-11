Dopo le promesse sono di nuovo senza lavoro, protesta ad oltranza lavoratori strisce blu

Gela. Lo avevano preannunciato e dal tardo pomeriggio di oggi, hanno ripreso il sit-in. I lavoratori della sosta a pagamento e il segretario provinciale della Filcams Cgil Nuccio Corallo attendono riscontri dal municipio. Si sono dati appuntamento davanti a Palazzo di Città. Da qualche giorno sono ritornati ad essere disoccupati, come accaduto per tanti mesi. Nell’ultimo periodo, erano riusciti ad organizzarsi in cooperativa e ad operare, su autorizzazione dell’amministrazione comunale, a supporto dei dipendenti Ghelas, impegnati nel servizio di strisce blu. Ora, tutto ritorna in discussione, comprese le promesse elettorali del sindaco.